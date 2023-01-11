Не буду писать о том, почему недавний закон 5655, поднявший много шума, вреден для украинского градостроительства. (Об этом уже писано и сказано.) Скажу только, почему этот документ стал очень токсичным для всего украинского общества. Сам по себе. Как явление.
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О единстве
В канун Нового года, выступая в Верховной Раде, президент призвал политиков и общество к единству и заверил, что "отката" до старых времен не будет. "Чем сильнее единство – тем больше и быстрее будет наша Победа". Абсолютная правда. Этому не возразит никто в здравом уме.
Это тоже о единстве. Ибо когда трое из четырех незнакомых между собой людей думают одинаково, доверяют местным властям – разве это не единство?
И местные власти как непосредственно, так и в лице Ассоциации городов Украины призвали президента не подписывать закон 5655. Петиция с требованием применить президентское вето к этому закону набрала более 42 тысяч голосов. Через пару дней. Неужели это не похоже на единство?
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Отдельное обращение к президенту относительно вето подписали общественные организации, представители СМИ, движение "Честно" и еще более 1000 депутатов из 56 сельских, поселковых и городских советов, профессиональное сообщество архитекторов, проектантов и даже некоторые смелые строительные компании. Послы стран G7 заявляли, что реформа возможна при сохранении полномочий местных советов.
Разве это не о единстве?
А теперь о раздоре
Закон 5655 сумел объединить все общество – украинцы выступили единым фронтом против этой псевдореформы. И только авторы опального закона продолжают настаивать: надо ломать всех инакомыслящих через колено, потому что "настал момент", потому что схематоз, потому что все виновники проблем в градостроительстве уже "назначены", а честные и профессиональные менеджеры работают только в центральной власти.
Идентичные статьи – на разных площадках практически одновременно. Пожалуй, действительно "настал момент" идти ва-банк – для них это сейчас или никогда.
Как следствие дискредитация сред: архитекторы не умеют проектировать, общественным активистам лишь критиковать, а все мэры – просто коррупционеры. Даже сумму виртуальных взяток в 10 миллиардов сосчитали! Интересно, что это за методика, считающая виртуальную коррупцию? Ее к Верховной Раде применить нельзя?
Тонны грязи, манипуляций для дискредитации общин, архитекторов, общественных деятелей. Все это даже опровергать не хочется, потому что противно. Набеги к военным по больницам…
Что ж, закон 5655 смело можно называть законом раздора. Без преувеличений.
Что может остановить этот раздор
Одну войну – внешнюю – мы уже имеем. Без единства украинский народ ее точно проиграл бы еще в начале. Однозначно.
Я просто вижу, как наш общий враг сидит и потирает руки с радости: вот она та снежка, что с каждым оборотом, грозит превратиться в целую лавину – и прежде чем добраться до подножия горы, снесет на своем пути все. Ничего не оставит после себя…
Единственным шагом, который остановит противостояние в обществе, сохранит поддержку международных партнеров и продолжит реформу децентрализации является вето президента на этот закон. У меня только один вопрос: что же такого спрятали в законе его авторы, готовые рискнуть критически важным для Победы единством народа? Ради чего этот ва-банк?