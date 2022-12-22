24 канал решил проанализировать и объяснить, что же это за документ, почему не стоит искать "зраду" там, где ее нет, и какие аргументы у сторонников и противников законопроекта. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак помог нам выяснить нюансы законопроекта.

К теме Рада усилила наказание для военных: депутат объяснил нюансы закона

Что предусматривает законопроект №8271

Законопроект №8271 был проголосован в Верховной Раде 13 декабря 2022 года и уже направлен на подпись президенту Зеленскому. Его поддержали все политические силы в парламенте, кроме "Голоса".

Какие вопросы должен решить законопроект:

Самовольный уход с боевых позиций, невыполнение боевых приказов.

Дезертирство или уклонение от службы, что приводит к массовому несоответствию штатного состава и фактического боевого состава.

Нарушение дисциплины и потеря имущества и вооружения, за что нет адекватной ответственности и быстрого механизма взыскания.

Начисление боевых выплат нарушителям и дезертирам – тысячи отказников могут получать по 100 тысяч боевых выплат.

Что именно меняет 8271:

Усиливает санкции за преступления, совершенные военнослужащими в условиях военного положения, в частности, за неисполнение боевого приказа, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке – теперь наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (вместо от 3 до 7);

Также закон отменяет возможность судам при вынесении приговора в отношении военнослужащих по статьям о неповиновении, неисполнении приказа, угрозе или насилии в отношении начальника, самовольном оставлении места службы, дезертирстве и самовольном оставлении поля боя или отказе действовать оружием во время военного положения применять к военнослужащим такие вещи, как:

освобождение от отбывания наказания с испытанием, что допускалось ранее и разрешало суду при назначении наказания сроком до 5 лет лишения свободы установить лицу испытательный срок от 1 до 3 лет. Если лицо в течение такого испытательного срока не совершало нового преступления и выполняло возложенные на него обязанности, то суд принимал решение об освобождении его от уголовной ответственности. Это позволяло ему не отбывать реального наказания.

допускалось ранее и разрешало суду при назначении наказания сроком до 5 лет лишения свободы установить лицу испытательный срок от 1 до 3 лет. Если лицо в течение такого испытательного срока не совершало нового преступления и выполняло возложенные на него обязанности, то суд принимал решение об освобождении его от уголовной ответственности. Это позволяло ему не отбывать реального наказания. назначение судом более мягкого наказания, чем это определено в статье Уголовного кодекса Украины (ранее эта норма разрешала суду, с учетом определенных обстоятельств, назначить лицу наказание ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи, или перейти к более мягкому виду наказания).

(ранее эта норма разрешала суду, с учетом определенных обстоятельств, назначить лицу наказание ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи, или перейти к более мягкому виду наказания). этот законопроект наконец закрывает дискуссионный среди юристов вопрос о проведении осмотра военных ВСУ, военнообязанных, резервистов во время прохождения сборов, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения. Им предлагается предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять досмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих с использованием технических средств и тестов.

Полный текст законопроекта №8271 читайте:

Кто и почему критикует законопроект: основные претензии

Документ вызвал шквал критики – сразу после голосования была зарегистрирована петиция с требованием к президенту Зеленскому ветировать законопроект. Она уже набрала необходимое количество голосов – менее чем за сутки.

Простите, но закон 8271 именно для "держиморд". Провоцирует размножение "держиморд" и никоим образом не побуждает развития лидерства в армии. Проблемы дисциплины он не решает,

– возмутилась адвокат Майдана и сержант ВСУ Евгения Закревская.

Обратите внимание! Главная претензия критиков законодательной инициативы – то, что законопроект якобы существенно ограничивает право военных на судебную защиту, которая гарантируется Конституцией. Критики законопроекта говорят также и о том, что солдаты становятся фактической собственностью командиров и превращаются из людей в "боевые единицы", которые не имеют собственной воли, а только должны выполнять приказы командиров.

Беда в том, что командиры не всегда квалифицированы, армия – большая и если "средняя температура" по ВСУ – нормальная, то "перегибы на местах" вполне возможны, а потому военнослужащие хотят иметь "защиту от дурака" и от того, что их командиры станут безнаказанными и всемогущими.

Вооруженные Силы Украины — это не зверь, которого нужно обуздать. Вооруженные Силы Украины – это люди. Они живые. Но живут они в аду. С людьми нужно разговаривать. Особенно с людьми в аду. А принятие закона об ужесточении наказаний в рекордно короткие сроки демотивирует этих людей. И им все равно, что это поддержали во всех фракциях парламента, поверьте. Этот законопроект должен быть ветирован. Не отложен, а ветирован. В кратчайшие сроки,

– подчеркивает сержант ВСУ Юрий Гудименко.

Но что не так с критикой законопроекта?

Критики 8271 рассматривают украинского солдата как условное идеальное существо, которое руководствуется исключительно "правильными ценностями", а потому a priori не способно на что-то плохое, а потому солдату не нужны меры принуждения и дополнительные полномочия их командиров.

При этом реалии несколько иные. На фронте действительно есть проблемы, ведь украинцы в большинстве не были готовы к таким страшным испытаниям. Это касается как солдат, так и командиров.

Другим важным моментом, на который обратили внимание критики, является то, что в Украине фактически отсутствует военная юстиция и нет военных судов (ГБР и Офис Генерального прокурора не имеют таких функций и полномочий). То есть не существует институтов, которые будут заботиться о механизмах, которые "запускает" 8271.

Какие аргументы у сторонников законопроекта №8271

Сторонники ужесточения ответственности обвиняют противников инициативы в инфантилизме и напоминают, что в стране действует военное положение и идет война, не предусматривающая особых дискуссий.

Также напоминают и о событиях более столетней давности, когда после февральской революции в Российской империи царские солдаты на фронтах мировой войны получили законное право самим выбирать – или идти в атаку, или оставаться в траншеях. Эта практика завершилась полной деградацией армии, поражением в войне и новой революцией и большой кровью.

Лоббисты законопроекта предостерегают от скатывания войска в анархию и считают, что командиры должны иметь больше рычагов влияния и контроля за личным составом.

Важно Залужный просит Зеленского подписать закон об усилении ответственности для военных

19 декабря к дискуссии присоединился (и, похоже, завершил ее) главнокомандующий Валерий Залужный. Он обнародовал обращение к президенту с просьбой подписать законопроект.

Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием – это несправедливо. Более того, и это ключевое – обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть,

– подчеркнул Залужный.

Аргументы главнокомандующего просты и понятны: идет война, а на войне невозможна демократия, здесь действует принцип единого командования и только его строгое соблюдение обеспечит успех.

Где не стоит искать "зраду"

Последствия

Неисполнение приказа начальника уголовно наказывается только тогда, когда оно повлекло за собой тяжкие последствия, к которым по доктрине относят – срыв мер по обеспечению постоянной боевой готовности воинской части, подразделения, корабля; срыв боевой задачи, операции; уничтожение или повреждение боевой и специальной техники; гибель людей; потеря управления войсками; причинение существенного имущественного вреда и другое.

То есть, неисполнение боевого приказа, которое не несет за собой никаких последствий, не создает состава преступления..

Законность

Боевой приказ должен быть законным, поскольку, согласно действующему законодательству, не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять явно противоправный приказ или распоряжение.

Что такое законный приказ? Приказ или распоряжение законны, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.



Простыми словами: боевой приказ остановить группу танков с пистолетом не отвечает требованиям законности, поэтому за его неисполнение лицо нельзя привлечь к ответственности.

Ответственность командиров

Как правильно отметил Залужный, действительно, законодательством установлены также и строгие требования по законности действий командиров.

Например, командиров, кроме статей, касающихся их подчиненных (оставление поля боя, дезертирство и т.п.), касаются также следующие:

превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу прав или полномочий, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке – карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) .

. оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, осуществляющему меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России, его близким родственникам или членам семьи – ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок ;

Защита военных в суде

"Законопроект 8271 устанавливает высшую ответственность за неисполнение боевого приказа, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Соответствующие изменения вызвали значительный общественный резонанс, но, по моему мнению, проблема зарыта не здесь, поскольку законодательством установлен серьезный механизм защиты прав простых военнослужащих", – отмечает юрист Владислав Юрчак.

В то же время, категория таких дел рассматривается обычными судами общей юрисдикции, поэтому следует помнить о презумпции невиновности (статья 62 Конституции Украины) – это означает, что именно на сторону обвинения возлагается обязанность доказать вину лица, а не наоборот. То есть, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления и при этом обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу.

То есть, не будет никаких "без суда и следствия", поскольку действующим законодательством определена очень четкая процедура привлечения военнослужащих к уголовной ответственности и хотя такая содержит некоторые аспекты, судебное производство осуществляется на общих началах,

– подчеркивает юрист.

Угрозы все же остаются

Как тогда быть с изменениями в законе по поводу невозможности освобождения лица от отбывания наказания с испытанием и невозможности назначения более мягкого наказания судом?

СМИ пестрят информацией об усилении ответственности для военнослужащих, впрочем, по моему мнению, ключевым является именно этот вопрос. Считаю, что невозможность освобождения лица от отбывания наказания с испытанием и невозможность назначения более мягкого наказания судом, чем определено законом, в этом случае не совсем соответствует принципу верховенства права и принципу индивидуализации наказания, согласно которому в каждом конкретном случае суды обязывают учитывать степень тяжести совершенного преступления, данные о личности виновного и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание. Законопроект 8271, по моему мнению, несколько нивелирует принцип индивидуализации наказания, который невозможно соблюсти учитывая исключительно категорию преступления и не оценивая конкретных обстоятельств дела, реальных причин, обусловливающих необходимость изоляции лица от общества,

– убежден юрист.

Наказание в виде лишения свободы заключается в изоляции осужденного и помещении его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа. По мнению юриста, назначение наказания в виде лишения свободы исключительно в зависимости от того, как эти действия квалифицировал орган досудебного расследования, неуместно.

Обратите внимание! Потенциально предложенные редакции статей в этом блоке могут быть предметом рассмотрения Конституционным Судом Украины. В связи с этим следует упомянуть историю, в частности, решение КСУ № 7-р/2019 от 25.06.2019 года, которым была признана неконституционной норма Уголовного процессуального кодекса Украины, которая предусматривала, что по подозрению в совершении госизмены может быть избрана исключительно мера пресечения в форме содержания под стражей.

Единственное, в чем согласны как критики, так и сторонники законопроекта №8271 – это то, что необходимо было устранить недостатки законодательства несколько раньше, а сейчас дискуссия, иногда перерастающая в традиционный для общества "хейт", играет против обороноспособности Украины, которая сейчас ведет войну с лютым врагом, целью которого является не только уничтожение украинской государственности, но и геноцид украинцев.

Законопроект на подписи у президента Украины. Он будет ждать Володмира Зеленского после возвращения из США.