Депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в программе "6/9" предположил, что этот законопроект поддержат даже те политические силы, которые находятся под влиянием олигархов. Он убежден, что голосов по этому вопросу в Верховной Раде будет достаточно.
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Когда может появиться законопроект
По словам Потураева, если в законопроекте действительно "подчистят" мелкие детали, то уже через неделю он появится в парламенте. Он заметил, что его опубликуют в любом случае.
Не буду раскрывать детали и не могу это делать, потому что на самом деле, на сколько я услышал и понял, он достаточно радикальный. Поэтому я даже ничего не буду анонсировать, чтобы политически не создать проблем,
– подчеркнул депутат.
Как отметил Потураев, Зеленский во время пресс-конференции подчеркнул, что закон о статусе олиграха даст возможность абсолютно прозрачного, четкого и спокойного выбора.
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По словам депутата, если определенное лицо захочет заниматься крупным бизнесом в Украине, то сможет работать, развиваться и создавать новые рабочие места.
Однако если у него будет желание именно влиять на политику и медиа и манипулировать для собственных целей, то это уже совсем другой путь, и тогда будут проблемы.
Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео
Законопроект о деолигархизации: что известно
- Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания Совета нацбезопасности и обороны инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Над ним работают специалисты из СНБО, Офиса президента и Антимонопольного комитета.
- Президент отметил, что сейчас вопрос деолигархизации является одним из приоритетных в государстве. В то же время законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.