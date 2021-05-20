Депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в программе "6/9" предположил, что этот законопроект поддержат даже те политические силы, которые находятся под влиянием олигархов. Он убежден, что голосов по этому вопросу в Верховной Раде будет достаточно.

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Когда может появиться законопроект

По словам Потураева, если в законопроекте действительно "подчистят" мелкие детали, то уже через неделю он появится в парламенте. Он заметил, что его опубликуют в любом случае.

Не буду раскрывать детали и не могу это делать, потому что на самом деле, на сколько я услышал и понял, он достаточно радикальный. Поэтому я даже ничего не буду анонсировать, чтобы политически не создать проблем,

– подчеркнул депутат.

Как отметил Потураев, Зеленский во время пресс-конференции подчеркнул, что закон о статусе олиграха даст возможность абсолютно прозрачного, четкого и спокойного выбора.

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По словам депутата, если определенное лицо захочет заниматься крупным бизнесом в Украине, то сможет работать, развиваться и создавать новые рабочие места.

Однако если у него будет желание именно влиять на политику и медиа и манипулировать для собственных целей, то это уже совсем другой путь, и тогда будут проблемы.

Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео

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