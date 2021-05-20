Депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв у програмі "6/9" припустив, що цей законопроєкт підтримають навіть ті політичні сили, які перебувають під впливом олігархів. Він переконаний, що голосів щодо цього питання у Верховній Раді буде достатньо.

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Коли може з'явитися законопроєкт

За словами Потураєва, якщо у законопроєкті справді "підчистять" дрібні деталі, то вже через тиждень він з'явиться в парламенті. Він зауважив, що його опублікують у будь-якому разі.

Не буду розкривати деталі й не можу це робити, бо насправді, на скільки я почув і зрозумів, він достатньо радикальний. Тому я навіть нічого не анонсуватиму, щоб політично не створити проблем,

– наголосив депутат.

Як зауважив Потураєв, Зеленський під час пресконференції наголосив, що закон про статус оліграха дасть можливість абсолютно прозорого, чіткого та спокійного вибору.

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За словами депутата, якщо певна особа захоче займатися великим бізнесом в Україні, то зможе працювати, розвиватися й створювати нові робочі місця.

Однак якщо вона матиме бажання саме впливати на політику й медіа та маніпулювати задля власних цілей, то це вже зовсім інший шлях й тоді будуть проблеми.

Повний випуск програми "6/9": дивіться відео

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