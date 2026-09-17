Трамп подпишет закон Грема о "адских санкциях" против покупателей российских энергоносителей

В ночь на 17 сентября Палата представителей приняла законопроект о санкциях против покупателей российской нефти и газа 262 голосами против 159. Официальный представитель Белого дома подтвердил, что Дональд Трамп планирует подписать этот документ.

Автором этой инициативы был покойный сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Что известно об этом законе?

Документ предоставляет президенту США право вводить пошлины до 100% в отношении любых государств, импортирующих российское ископаемое топливо. По словам сенатора-демократа Джин Шагин, главной мишенью закона станет Китай, ведь именно он обеспечивает Москве 51% доходов от экспорта энергоресурсов. Кроме того, закон продлевает действие санкций против Ирана до 2031 года.

Отметим, что документ также предусматривает серьезные санкции против ВПК страны-агрессора. Он должен ограничить деятельность технологических предприятий. Инициатор голосования, конгрессмен Майкл Макколл, подчеркнул важность принятия закона именно перед началом зимы. По его словам, это создаст давление на Путина до того, как российская армия начнет наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Это ударит по ним там, где действительно больно, и даст рычаг влияния, необходимый для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Это также оказывает давление на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол, потому что они тоже пострадают от этих пошлин,

– заявил Макколл.

Что известно о поддержке закона?

Сторонники документа праздновали успешное голосование. Сенатор Ричард Блюменталь, который вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом был инициатором закона, обратился непосредственно к российскому диктатору. Он подчеркнул, что российская экономика шатается и США задушат военную машину Кремля.

В то же время среди части демократов наблюдается скептицизм по поводу этого документа. Конгрессмен Грегори Микс выразил опасения, что закон предоставляет Трампу слишком широкие полномочия по введению пошлин и позволяет ему по собственному усмотрению отменять те же санкции, которые он вводит.

Напомним, что в ночь на 17 сентября Палата представителей США одобрила законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и покупателей ее энергоносителей. Также документ предусматривает беспрецедентное расширение черных списков, в которые попадут технологические компании страны-агрессора и предприятия, производящие системы радиоэлектронной борьбы.