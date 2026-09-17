Автором цієї ініціативи був покійний сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Що відомо про закон?

Документ надає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти будь-яких держав, які імпортують російське викопне паливо. За словами сенаторки-демократки Джин Шагін, головною мішенню закону стане Китай, адже саме він забезпечує Москві 51% доходів експорту енергоресурсів. Окрім того, закон продовжує дію санкцій проти Ірану до 2031 року.

Зазначимо, що документ також передбачає серйозні санкції проти ВПК країни-агресорки. Він має обмежити технологічні підприємства. Ініціатор голосування, конгресмен Майкл Маккол, наголосив на важливості ухвалення закону саме перед початком зими. За його словами, це створить тиск на Путіна до того, як російська армія почне бити по цивільній інфраструктурі.

Це вдарить по них там, де дійсно болить, і дасть важіль впливу, необхідний, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Це також тисне на Китай, щоб змусити Путіна сісти за стіл, бо вони теж постраждають від цих мит,

– заявив Маккол.

Що відомо про підтримку закону?

Прихильники документа святкували успішне голосування. Сенатор Річард Блюменталь, який разом з покійним сенатором Ліндсі Гремом був ініціатором закону, звернувся безпосередньо до російського диктатора. Він наголосив, що російська економіка хитається і США задушить військову машину Кремля.

Водночас серед частини демократів є скепсис щодо документа. Конгресмен Грегорі Мікс висловив побоювання, що закон надає Трампу занадто широкі тарифні повноваження і дозволяє йому на власний розсуд скасовувати ті самі санкції, які він вводить.

Нагадаємо, що в ніч на 17 вересня Палата представників США схвалила законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії та покупців її енергоносіїв. Також документ передбачає безпрецедентне розширення чорних списків, куди потраплять технологічні компанії країни-агресорки та підприємства, що виробляють системи радіоелектронної боротьби.