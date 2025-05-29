В ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать: Вениславский о законе о демобилизации

В ближайшее время принятие закона о демобилизации или увольнении отдельных категорий военнослужащих вряд ли возможно. Россия постоянно увеличивает количество войск на оккупированных территориях, что требует сохранения украинского боевого состава.

Об этом сообщил народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Принимать закон не время

Вениславский откровенно заявил, что в этом вопросе не стоит быть оптимистичными, ведь Россия постоянно наращивает мобилизационный ресурс, что заставляет удерживать силы обороны Украины в полном составе.

Говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц – не нужно быть слишком оптимистичным в этом направлении. В ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать,

– заявил депутат.

В то же время он отметил, что вопрос демобилизации остается болезненным для военнослужащих и их семей.

По его словам, в парламенте ведутся дискуссии с Генштабом и Министерством обороны по улучшению ротационной системы и дополнительных отпусков для военных.

Ранее сообщалось о условиях, при которых возможна демобилизация. Среди них беременность, наличие трех и более детей, опека над лицами с инвалидностью и тому подобное.

К слову, Минобороны разработало альтернативу закону о демобилизации. Этот механизм ротации предусматривает несколько месяцев отдыха после службы.