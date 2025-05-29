В ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать: Вениславский о законе о демобилизации
- Принятие закона о демобилизации откладывается из-за роста численности российских войск
- Обсуждаются улучшение ротационной системы и дополнительные отпуска для военных.
В ближайшее время принятие закона о демобилизации или увольнении отдельных категорий военнослужащих вряд ли возможно. Россия постоянно увеличивает количество войск на оккупированных территориях, что требует сохранения украинского боевого состава.
Об этом сообщил народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Смотрите также В Раде оценили перспективы принятия закона о демобилизации и назвали альтернативу
Принимать закон не время
Вениславский откровенно заявил, что в этом вопросе не стоит быть оптимистичными, ведь Россия постоянно наращивает мобилизационный ресурс, что заставляет удерживать силы обороны Украины в полном составе.
Говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц – не нужно быть слишком оптимистичным в этом направлении. В ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать,
– заявил депутат.
В то же время он отметил, что вопрос демобилизации остается болезненным для военнослужащих и их семей.
По его словам, в парламенте ведутся дискуссии с Генштабом и Министерством обороны по улучшению ротационной системы и дополнительных отпусков для военных.
Ранее сообщалось о условиях, при которых возможна демобилизация. Среди них беременность, наличие трех и более детей, опека над лицами с инвалидностью и тому подобное.
К слову, Минобороны разработало альтернативу закону о демобилизации. Этот механизм ротации предусматривает несколько месяцев отдыха после службы.