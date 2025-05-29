Про це повідомив народний депутат України та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Ухвалення закону не на часі

Веніславський відверто заявив, що у цьому питанні не варто бути оптимістичними, адже Росія постійно нарощує мобілізаційний ресурс, що змушує утримувати сили оборони України у повному складі.

Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб – не потрібно бути надто оптимістичним в цьому напрямі. Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати,

– заявив депутат.

Водночас він наголосив, що питання демобілізації залишається болючим для військовослужбовців та їхніх родин.

За його словами, у парламенті ведуться дискусії з Генштабом і Міністерством оборони щодо покращення ротаційної системи та додаткових відпусток для військових.

Раніше повідомлялось про умови, за яких можлива демобілізація. Серед них вагітність, наявність трьох і більше дітей, опіка над особами з інвалідністю тощо.

До слова, Міноборони розробило альтернативу закону про демобілізацію. Цей механізм ротації передбачає кілька місяців відпочинку після служби.