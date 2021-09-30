Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию, – Разумков

Дмитрий Разумков заявил, что закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию. Это произойдет после того, как документ подпишет президент Владимир Зеленский.

Спикер Разумков отметил, что это будет прецедентом. Все потому, что раньше все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения.

Заметьте Пока что с подписными листами никто не заходил, – Разумков о вероятной отставке

И как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении,

– отметил Разумков.

По словам спикера, пока президент поддерживает инициативу, чтобы в дальнейшем документ обработала Венецианская комиссия.

Первая проверка от Венецианской комиссии