Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию, – Разумков
30 сентября 2021 , 10:53Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Дмитрий Разумков заявил, что закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию. Это произойдет после того, как документ подпишет президент Владимир Зеленский.
Спикер Разумков отметил, что это будет прецедентом. Все потому, что раньше все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения.
Заметьте Пока что с подписными листами никто не заходил, – Разумков о вероятной отставке
И как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении,
– отметил Разумков.
По словам спикера, пока президент поддерживает инициативу, чтобы в дальнейшем документ обработала Венецианская комиссия.
Первая проверка от Венецианской комиссии
- Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию в сентябре 2021 года.
- Документ должны проверить, в частности, на нарушение Конституции Украины.
- Решение спикер принял, учитывая предложения уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
- Разумков отметил, что направил письмо председателю комиссии Джанни Букиккио с просьбой содействовать получению от комиссии экспертного заключения по законопроекту.
- Денисова отметила, что недовольство вызывают 3 аспекта законопроекта: отчетность встреч с олигархом, имущественное положение и причастность к СМИ.