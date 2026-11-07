Буданов выплатит штраф за общение на русском языке во время событий в Петропавловской Борщаговке

В понедельник, 2 ноября, во время пребывания в Петропавловской Борщаговке глава Офиса Президента Кирилл Буданов говорил на русском языке. Чиновник признал нарушение закона о языке.

Он выплатит штраф. Об этом написала языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в соцсетях.

Что известно о нарушении?

В понедельник, 2 ноября, свидетели зафиксировали, как глава Офиса Президента общался на русском языке. В настоящее время продолжается процедура государственного контроля в установленном законом порядке.

Ивановская рассказала, что общение с Будановым прошло спокойно и исключительно в рамках действующего законодательства. В ходе беседы глава ОП признал факт нарушения норм, не пытаясь найти оправдания.

Все необходимые юридические механизмы уже запущены. Предусмотренное взыскание будет перечислено в бюджет в установленные сроки.

Омбудсмен призвала общество сохранять конструктивный взгляд на события и не поддаваться эмоциям. По ее словам, языковое законодательство призвано защищать общественные нормы, а не становиться поводом для постоянных противостояний.

Правовое государство тем и отличается от хаоса, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях,

– подчеркнула Ивановская.

Она также отметила, что в стрессовых или экстремальных обстоятельствах каждый может ошибиться, однако зрелость общества заключается в способности признавать такие ошибки и нести за них установленную ответственность.

Отметим, что глава Офиса Президента ранее прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг дома в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Он назвал ее "ненормальной".