Буданов сплатить штраф за спілкування російською під час подій у Петропавлівській Борщагівці

Він сплатить штраф. Про це написала мовна омбудсманка України Олена Івановська у соцмережах.

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Що відомо про порушення?

У понеділок, 2 листопада, свідки зафіксували, як очільник Офісу Президента спілкувався російською. Наразі триває процедура державного контролю у встановленому законом порядку.

Івановська розповіла, що спілкування з Будановим відбулося спокійно та виключно в межах чинного правового поля. Під час комунікації очільник ОП визнав факт порушення норм без спроб знайти виправдання.

Усі належні юридичні механізми вже запущені. Передбачене стягнення перерахують до бюджету у встановлені строки.

Омбудсманка закликала суспільство зберігати конструктивний погляд на події та не піддаватися емоціям. За її словами, мовне законодавство покликане захищати суспільні норми, а не ставати приводом для постійних протистоянь.

Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах– наголосила Івановська.

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Вона також зазначила, що в стресових або екстремальних обставинах кожен може схибити, однак зрілість суспільства полягає у здатності визнавати такі помилки та нести за них встановлену відповідальність.

Зазначимо, що керівник Офісу Президента раніше прокоментував ситуацію, що склалася навколо будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він назвав її "ненормальною".