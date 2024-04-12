Так, соответствии с новым законом, в случае игнорирования повестки военнообязанных могут принудительно доставить в ТЦК, а также запретить нарушителю управлять автомобилем.

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Стихия и трагедия

В то же время предусмотрен ряд причин, на основании которых лицо может безнаказанно не являться за повесткой в ТЦК.

Неявка в военкомат не будет считаться нарушением, если приходу мужчины помешало стихийное бедствие.

Кроме того, не накажут гражданина, если у него умерли близкие родственники.

Также к уважительным причинам неявки относятся:

болезнь лица;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

другие обстоятельства, которые лишили гражданина возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

Если уважительной причины нет

В случае, когда военнообязанных намеренно игнорирует вызов в ТЦК, то его руководитель обращается к Национальной полиции. И тогда нарушителя доставляют в военкомат принудительно.

Если же полиция не может этого сделать, то ТЦК в течение 5 дней направляет гражданину заказное письмо с требованием прибыть.

В случае, когда лицо в течение 10 дней после вручения письма так и не приходит в военкомат, то ТЦК пишет заявление в суд и просит запретить человеку пользоваться автомобилем.

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