Все из-за того, что у нардепов есть право заблокировать подписание президентом. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает 24 Канал.
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Повторное голосование за закон о мобилизации
В законе о мобилизации прописано, что он вступает в силу через месяц с момента его публикации, а она наступает сразу после подписания закона президентом.
Впрочем, Верховная Рада может снова собраться для голосования по закону о мобилизации.
Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной Рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - 24 Канал). И для этого надо будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление,
– завила заместитель председателя фракции "Слуга народа".
По ее мнению, закон о мобилизации должен вступить в силу во второй половине мая.
"Потому что как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", – отметила Кравчук.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Согласно новому закону о мобилизации, который был принят Радой, лица, что уклоняются от призыва, могут потерять право управлять автомобилем. Если в течение 10 дней после получения повестки военнообязанный не прибывает в ТЦК, то работники военкомата могут обратиться в суд с просьбой временно лишить уклониста права управлять автомобилем.
- По новому закону вводится фото и видеофиксация проверки документов и вручения повестки. Впрочем, эти требования вступают в силу через 3 месяца после опубликования закона.
- Владимир Зеленский отметил, что Закон о мобилизации – это только один из законов в этой области. Он добавил, что изменения в мобилизации внесли на запрос военного руководства.