Усе через те, що у нардепів є право заблокувати підписання президентом. Про це в етері телемарафону заявила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, передає 24 Канал.

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Повторне голосування за закон про мобілізацію

В законі про мобілізацію прописано, що він набуває чинності через місяць з моменту його публікації, а вона настає одразу після підписання закону президентом.

Втім, Верховна Рада може знову зібратися для голосування щодо закону про мобілізацію.

Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом, - 24 Канал). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову,

– завила заступниця голови фракції "Слуга Народу".

На її думку, закон щодо мобілізації має набрати чинності у другій половині травня.

"Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований і там плюс місяць", – зазначила Кравчук.

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