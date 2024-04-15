Вероятно, уже летом новый закон вступит в силу. Представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин указал на его преимущества.

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Усиление мобилизации

По словам Лазуткина, в новом документе указано, как улучшить мобилизацию.

В частности, это можно сделать благодаря упорядочению учета военнообязанных. Государство четко будет понимать, сколько людей можно мобилизовать, сколько человек забронировано и сколько имеет отсрочку.

Кроме того, в законе прописаны права и механизмы работы ТЦК, вокруг которой часто возникали скандалы и спекуляции. Однако сейчас, отметил Лазуткин, все это унормировано.

Поощрение для военных

Важным является и то, что закон предлагает ряд "льгот" для военнослужащих. Например, это 150 тысяч гривен на приобретение автомобиля, 50 процентов от первого взноса, если человек покупает жилье в кредит, 100 тысяч гривен после первого года службы.

Также закон предусматривает достойную зарплату для военных, которые выведены из распоряжения командира воинской части из-за длительного лечения.

Предотвращение уклонения

Согласно новому закону, мужчины, которые получили после 24 февраля 2022 года 2 или 3 группы инвалидности, должны повторно пройти ВВК. По словам Лазуткина, можно будет разоблачить, кто действительно имеет плохое состояние здоровья, а кто "приобрел" справку.

Представитель Минобороны уверен, что во время этих проверок будет найден большой мобилизационный потенциал. Определенный процент можно будет привлечь в армию. Прежде всего тех, кто действительно готов воевать за свое государство.

Закон о мобилизации: что известно