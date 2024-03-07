Когда будет второе чтение законопроекта о мобилизации: Вениславский назвал сроки

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки настроен максимум через две недели рекомендовать Раде рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

Об этом на брифинге рассказал член Комитета Федор Вениславский. Профильный комитет еще не сформулировал свое заключение, передает 24 Канал.

Смотрите также 4 тысячи поправок к закону о мобилизации: Вениславский сказал, к каким моментам есть вопросы

"Есть все шансы"

Депутат считает, чтобы окончательно сформулировать свое заключение по законопроекту, профильный комитет потратит до двух недель. После этого проголосуют за заключение, что является обязательным для рассмотрения законопроекта в парламентском зале.

Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной таблице, сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца,

– подчеркнул Вениславский.

В то же время заметил, что с учетом большого количества поправок и того, что каждый из нардепов, который их подавал, при рассмотрении законопроекта в зале может настаивать на той или иной поправке, это также может занять определенное время.

Поэтому, по мнению народного избранника, руководство парламента уже будет согласовывать с лидерами депутатских фракций, какую именно процедуру применять для того, чтобы не допустить злоупотреблений и затягивания с принятием этого законопроекта.

Но я думаю, что целый месяц, конец марта – начало апреля, первая половина апреля – шансы принять этот законопроект в зале достаточно велики,

– подытожил Вениславский.