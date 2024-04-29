Раньше этого не было: в мае некоторые контрактники смогут уволиться с военной службы

Новый закон о мобилизации, который заработает 18 мая, вводит определенные изменения для мужчин, которые служат в армии по контракту. Так, им будет предоставлена возможность, которой они раньше не имели.

Мобилизованные мужчины могли увольняться с военной службы, если у них на иждивении находилось трое или более детей. В то же время, такого права не было у контрактников. Впрочем, закон 10449 уравнял права военнообязанных.

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Многодетные родители

По новому закону, и контрактники, и мобилизованные могут уволиться со службы, если они имеют трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет.

В то же время следует заметить, что такое основание не действует для военнослужащих, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Напомним, что существуют другие основания для увольнения со службы:

по состоянию здоровья (временно непригодны), с обязательным переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

в связи с окончанием особого периода или возраста;

по семейным обстоятельствам;

по обвинительному приговору суда;

после освобождения из плена (недобровольного);

наличие инвалидности І, ІІ и ІІІ групп.

Кто может получить отсрочку

Уже в мае на отсрочку от службы могут рассчитывать несколько категорий военнообязанных.

Это забронированные лица, студенты дневной формы и аспиранты. Также в этот перечень входят граждане, в которых один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы и нуждается в постоянном уходе за собой. Отсрочке подлежат мужчины, которые воспитывают самостоятельно малолетнего или несовершеннолетнего ребенка до 18 лет, или имеют на своем иждивении совершеннолетнего ребенка, у которого имеется инвалидность 1 или 2 группы.

Кроме того, отсрочку получат: