Закон о мобилизации женщин не подпишу, – Зеленский

Глава государства во время общения с журналистами сообщил, планируют ли в Украине мобилизовать женщин. Президент выразил свое личное отношение к этому вопросу.

Журналисты поинтересовались у главы государства его мнением о возможности мобилизации женщин. Президент поставил в этом вопросе точку, передает 24 Канал.

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Будет ли мобилизация женщин

Зеленский заявил, что не поддержит на законодательном уровне мобилизацию женщин.

Напомним, что недавно депутат Верховной Рады от "Слуги народа", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая сообщила, что в Раде дорабатывают законопроекты о мобилизации женщин.

Законопроект предусматривает, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на воинский учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины. Состоящие на учете женщины могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения). Они проходят базовую общевойсковую подготовку. Во время действия военного положения женщины привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности только добровольно).

В то же время президент подчеркнул, что согласится с призывом мужчин с 25 лет при наличии мощных аргументов.

Напомним, что в Раде планируют изменить возраст лиц, подлежащих мобилизации. В соответствии с законопроектом №9281, человека, не имеющего военной подготовки, можно призывать с 25 лет. В соответствии с действующим законодательством, мужчин без опыта можно мобилизовывать только с 27 лет.