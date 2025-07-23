Где нет доказательств, я не буду ставить свою подпись, – Кравченко о новом законе про НАБУ
- 23 июля вступил в силу закон, который подчиняет НАБУ и САП Генеральному прокурору.
- Впрочем, сам Руслан Кравченко отрицает их зависимость.
- Кравченко заверил, что проверит подследственность дел НАБУ и не будет злоупотреблять полномочиями.
23 июля вступил в силу закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, подчиняя эти органы Генеральному прокурору. Руслан Кравченко прокомментировал изменения в законодательстве.
Генпрокурор не считает, что НАБУ и САП стали зависимыми. Об этом он заявил во время заседания ВСК, передает 24 Канал.
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Как Кравченко отреагировал на изменения в законодательстве?
Прокурор имеет те или иные полномочия ... если будут собраны доказательства, будет продолжаться расследование, я, как генпрокурор, подпишу это подозрение. Где нет доказательств или незаконных ситуаций, я не буду ставить свою подпись,
– заявил Кравченко.
Также он отреагировал на опасения журналистов, что он будет злоупотреблять полномочиями, расширенными новым законом. "Я никогда не допускал этого во время своей деятельности", – заверил генпрокурор.
Кравченко рассказал, что проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ.
Кроме того, он отметил, что в НАБУ есть дела, которые не должно расследовать бюро из-за того, что это не их подследственность.
"Это отдельный кейс – отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ по чужой подследственности", – сказал генпрокурор.
Заметим, что в Раде собирают подписи для поддержки законопроекта, отменяющего изменения, которые делают НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора.