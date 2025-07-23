Генпрокурор не вважає, що НАБУ та САП стали залежними. На цьому він наголосив під час засідання ТСК, передає 24 Канал.

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Як Кравченко відреагував на зміни у законодавстві?

Прокурор має ті чи інші повноваження…якщо будуть зібрані докази, буде тривати розслідування, я як генпрокурор підпишу цю підозру. Де немає доказів чи незаконних ситуацій, я не буду ставити свій підпис,

– заявив Кравченко.

Також він відреагував на побоювання журналістів, що він зловживатиме розширеними новим законом повноваженнями. "Я ніколи не допускав цього під час своєї діяльності", – запевнив генпрокурор.

Кравченко розповів, що перевірить підслідність справ, які вже розслідує НАБУ.

Крім того, він наголосив, що у НАБУ є справи, які не має розслідувати бюро через те, що це не їхня підслідність.

"Це окремий кейс – відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю", – сказав генпрокурор.

Зауважимо, що у Раді збирають підписи для підтримки законопроєкту, що скасовує зміни, які роблять НАБУ та САП залежними від генпрокурора.