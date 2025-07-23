Активний прояв суспільства – це головний крок до блокування закону, який уже підписаний президентом. По-перше, ми ще нічого не втратили. По-друге, є чіткий план, що робити далі. Більше про це – в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Влада перейшла межу: що змінюється після закону про НАБУ і САП

Крок перший: блокувальний законопроєкт

Ми блокували вчора трибуну Верховної Ради, але і це, на жаль, не допомогло. Панівну більшість депутатів було не зупинити фізично, але це можна зробити іншим законопроєктом. Він з'явиться вже найближчим часом. Побачимо, хто з народних обранців здатний чути народ.

Крок другий: залучення міжнародних партнерів

Наша антикорупційна база, створення нових органів та незалежний конкурс – це частина руху України до Європейського Союзу, дотримання їхніх норм. Думаю, логічно попросити наших європейських колег про оцінку законопроєкту №14214.

Ми будемо спілкуватися з міжнародниками і акцентувати на тому, що ми не згодні з авторитаризмом та просимо в цьому сприяти. Якщо ми беремо кошти у МВФ, ОСЕР, Європейського Союзу та інших структур на реформи – то реформи мають бути захищеними. Якщо нормального втілення реформ не буде – то і грошей на реформи та оборону не буде.

Крок третій: конституційне подання

Не судіть усіх депутатів по 263 людях, які голосували за авторитарний закон. Не всі підтримали цей сюр. Ми разом із колегами будемо готувати подання до Конституційного суду про неправомірність такого закону.

Потрібна згода 45 депутатів, близько 20 вже публічно погодилася об'єднатися та разом звертатися до КСУ. Сподіваюся, дотиснемо до 45.

Відгукнулося багато юристів, охочих допомогти. Це важливо, дякую. Перед поданням разом його опрацюємо, вичитаємо і після цього будемо подавати.

Перші два кроки ми зробимо вже найближчим часом. Третій вимагає більше уваги та часу на реалізацію, але якщо потрібно – дійдемо і до нього. Це те, що вже сьогодні роблять народні депутати, залучені експерти та юристи.

Але діяти може і мусить кожен. Найперше, що я раджу зробити кожному й кожній – постукати до депутата зі свого округу. Запитати, наприклад, в соцмережах, чому він прийняв таке рішення.

Як мінімум, це посилить тиск на тих, хто відповідальний за авторитарний закон.

Як максимум, це може допомогти перетягнути людину в адекватний табір і стати одним із 45 підписантів конституційного подання.

Акції 22 липня знову нагадали – ми не Росія. Ми не будемо жити в моделі, де є спроможна на все держава, але слабке (або й відсутнє) громадянське суспільство. Той, хто захоче зламати цю модель, – буде зламаний сам.