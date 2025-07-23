Борьба продолжается: как помешать преступному закону о НАБУ и САП?
- Люди в городах Украины вышли на протесты против закона, который ослабляет антикоррупционную систему.
- План действий для блокирования закона предусматривает создание блокирующего законопроекта, привлечение международных партнеров и подготовку конституционного представления.
- Депутаты и общественность призывают к действиям, чтобы остановить авторитаризм и защитить реформы, необходимые для евроинтеграции.
Вчерашние выступления показали власти, что война не может и не будет оправданием для того, чтобы за один день подмять под себя всю антикоррупционную систему. Люди в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Ивано-Франковске, Тернополе, Сумах и других городах вышли, чтобы сказать: времена Януковича обернутся против власти финалом самого Януковича.
Активное проявление общества – это главный шаг к блокированию закона, который уже подписан президентом. Во-первых, мы еще ничего не потеряли. Во-вторых, есть четкий план, что делать дальше. Больше об этом – в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
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Шаг первый: блокировочный законопроект
Мы блокировали вчера трибуну Верховной Рады, но и это, к сожалению, не помогло. Господствующее большинство депутатов было не остановить физически, но это можно сделать другим законопроектом. Он появится уже в ближайшее время. Увидим, кто из народных избранников способен слышать народ.
Шаг второй: привлечение международных партнеров
Наша антикоррупционная база, создание новых органов и независимый конкурс – это часть движения Украины в Европейский Союз, соблюдение их норм. Думаю, логично попросить наших европейских коллег об оценке законопроекта №14214.
Мы будем общаться с международниками и акцентировать на том, что мы не согласны с авторитаризмом и просим в этом способствовать. Если мы берем средства у МВФ, ОСЕР, Европейского Союза и других структур на реформы – то реформы должны быть защищены. Если нормального воплощения реформ не будет – то и денег на реформы и оборону не будет.
Шаг третий: конституционное представление
Не судите всех депутатов по 263 людям, которые голосовали за авторитарный закон. Не все поддержали этот сюр. Мы вместе с коллегами будем готовить представление в Конституционный суд о неправомерности такого закона.
Нужно согласие 45 депутатов, около 20 уже публично согласились объединиться и вместе обращаться в КСУ. Надеюсь, дожмем до 45.
Откликнулось много юристов, желающих помочь. Это важно, спасибо. Перед подачей вместе его обработаем, вычитаем и после этого будем подавать.
Первые два шага мы сделаем уже в ближайшее время. Третий требует больше внимания и времени на реализацию, но если нужно – дойдем и до него. Это то, что уже сегодня делают народные депутаты, привлеченные эксперты и юристы.
Но действовать может и должен каждый. Первое, что я советую сделать каждому и каждой – постучать к депутату из своего округа. Спросить, например, в соцсетях, почему он принял такое решение.
- Как минимум, это усилит давление на тех, кто ответственен за авторитарный закон.
- Как максимум, это может помочь перетянуть человека в адекватный лагерь и стать одним из 45 подписантов конституционного представления.
Акции 22 июля снова напомнили – мы не Россия. Мы не будем жить в модели, где есть способное на все государство, но слабое (или отсутствует) гражданское общество. Тот, кто захочет сломать эту модель, будет сломан сам.
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