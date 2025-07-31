Президент Владимир Зеленский подписал закон о деятельности НАБУ и САП, которые предусматривают их независимость от сторонних органов. Законопроект был быстро принят и подписан на всех уровнях, а потому немедленно вступил в действие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Как Зеленский отреагировал на поддержку законопроекта о НАБУ и САП?

В четверг, 31 июля народные депутаты единогласно поддержали законопроект о независимости антикоррупционных органов. Президент Украины отметил, что после его подписания текст закона будет обнародован. По словам Зеленского, нормы закона, которые инициировал он лично, будут гарантией нормальной и независимой работы НАБУ, САП и всех органов правопорядка. Закон Верховная Рада приняла за основу и приняла в целом.

Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией – точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе,

– рассказал Зеленский.

Согласно закону, любые внешние влияния и вмешательства в работу в НАБУ и САП запрещены. А регулярные проверки на "детекторе" лжи для работников, которые имеют доступ к государственной тайне или связаны с родственниками в России, обеспечивать безопасность от влияния врага на деятельность органов.

Президент также рассказал, что депутаты приняли надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны. Деньги будут выделяться на оружие, дроны, выплаты воинам и семьям защитников. Поддержав это решение, депутаты гарантировали обязательные воинам на передовой надлежащие выплаты, а также материальную помощь родным павших героев.

Обращение Владимира Зеленского о законе по НАБУ и САП: смотрите видео

С военным командованием Владимир Зеленский отдельно принял решение о дополнительных 15 днях отпуска для защитников. Президент говорит, что норма о дополнительных днях отдыха должна заработать уже в августе.

Зеленский подытожил, что день был очень продуктивным, а люди будут чувствовать влияние поддержанных законов.