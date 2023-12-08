Рада приняла закон о правах нацменьшинств в некоторых сферах

Рада проголосовала за законопроект 10288-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прав национальных меньшинств или сообществ в отдельных сферах.

Закон 10288-1 об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах принят. "За" проголосовали 317 нардепов. Об этом сообщают народные депутаты Украины, в частности Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

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Принятый законопроект – доработанная всеми фракциями версия. Его принятие – требование Европейской Комиссии и является важным шагом для дальнейшей евроинтеграции.

Обратите внимание! Ограничения языков нацменьшинств, которые являются государственным или официальным языком страны, которая была признана Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, переносятся из заключительных и переходных положений законов Украины в тело документов. Поэтому не будут иметь временных рамок.

Что предусматривает новый законопроект

Изменения в образовании

Учреждения высшего образования частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС (преподавание одной, нескольких или всех дисциплин, выполнение индивидуальных задач и проведение контрольных мероприятий). Однако людям, обучающимся в таких заведениях, необходимо обеспечить изучение государственного языка как отдельной учебной дисциплины.

В классах (группах) с обучением на языках национальных меньшинств (сообществ), которые являются официальными языками Европейского Союза, гарантируется право на использование языка соответствующего нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком.

Люди, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства до завершения получения полного общего среднего образования имеют право продолжать получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также такие люди реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях. Они могут получать: базовое среднее образование и профильное среднее образование на соответствующих языках нацменьшинств, за исключением учебных предметов (интегрированных курсов), связанных с изучением украинского языка, украинской литературы и истории Украины, а также Защиты Украины (для профильного среднего образования), которые изучаются на государственном языке.

Полиграфия и издательство

В Украине допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств (сообществ) Украины, однако их необходимо дублировать на государственном языке.

Требование об обязанности выдавать государственным языком не менее 50% всех выданных в течение соответствующего календарного года названий книжных изданий не распространяется на издательскую продукцию, изданную на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов или нацменьшинств Украины на средства государственного и/или местных бюджетов, а также на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС.

СМИ

Для телевещателей, которые кроме вещания на государственном языке осуществляют вещание исключительно на языках нацменьшинств Украины, которые являются официальными языками ЕС, языками нацменьшинств, к которым применяются положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств программы на государственном языке должны составлять не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей). Однако это не касается языка страны, которая была признана Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Отметим, что среди стран ЕС именно Венгрия активно выступала за то, чтобы Украина ввела новый законопроект о нацменьшинствах. Будапешт очень переживает за права венгров на Закарпатье и активно критикует Киев за "притеснения" этого меньшинства.