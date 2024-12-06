Боец ВСУ Евгений Иевлев объяснил 24 Каналу, что снятие ответственности за первое СЗЧ может иметь неоднозначный эффект. С одной стороны, это позитив, потому что позволяет пополнять ряды Сил обороны.

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Удастся ли стабилизировать ситуацию

Есть определенные кризисные явления, связанные с нехваткой людей. Из-за этого многие подразделения воюют с минимальной численностью, а проблема дезертирства остается острой. По словам Евгения Иевлева, все, что может наполнить армию людьми, является положительным фактором. Ведь бойцы на перодовой нуждаются в подкреплении и замене. Впрочем ключевой аспект заключается в другом.

У меня есть товарищ, который в первые дни войны сам пошел в военкомат и начал воевать. Впоследствии 20 человек и он с ними, пошли в СЗЧ, исключительно из-за действий командира. Не везде в начале войны можно было проконтролировать ситуацию, поэтому человек реально издевался над своими подчиненными,

– рассказал боец ВСУ.

Сейчас этот человек хочет вернуться, потому что знает, что ему ничего не угрожает. Но есть другая сторона медали. За почти 3 года войны очень много бойцов устали, поэтому решение о декриминализации СЗЧ может привести к волне дезертирства. Военные будут понимать, что им за это ничего не будет.

Человек без рапорта, без отпуска, просто пропадет на 3 месяца, а потом вернется в воинскую часть. Не смотивирует ли это других пойти на такой шаг, если ты знаешь, что нет никакой ответственности? Я вижу разные случаи, где ребята за последние полгода вслух говорили, как их все достало и они хотят уйти,

– добавил Евгений Иевлев.

Поэтому сейчас надо тщательно следить за ситуацией. Если отток людей превысит количество тех, кто возвращается, то нужно менять законодательство и вводить более жесткие санкции за СЗЧ.

К слову, военнослужащий, который ушел в СЗЧ, должен добровольно вернуться в воинскую часть до 1 января 2025 года. Если этого не произойдет, его будут разыскивать и вернут на службу, но через суд и уголовное производство.