Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв пояснив 24 Каналу, що зняття відповідальності за перше СЗЧ може мати неоднозначний ефект. З одного боку, це позитив, бо дозволяє поповнювати лави Сил оборони.

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Чи вдасться стабілізувати ситуацію

Є певні кризові явища, пов'язані з браком людей. Через це багато підрозділів воюють з мінімальною чисельністю, а проблема дезертирства залишається гострою. За словами Євгена Ієвлєва, все, що може наповнити армію людьми, є позитивним фактором. Адже бійці на перодовій потребують підкріплення і заміни. Втім ключовий аспект полягає в іншому.

У мене є товариш, який в перші дні війни сам пішов у військкомат і почав воювати. Згодом 20 людей і він з ними, пішли у СЗЧ, виключно через дії командира. Не всюди на початку війни можна було проконтролювати ситуацію, тому людина реально знущалася зі своїх підлеглих,

– розповів боєць ЗСУ.

Зараз цей чоловік хоче повернутися, бо знає, що йому нічого не загрожує. Але є інша сторона медалі. За майже 3 роки війни дуже багато бійців втомилися, тому рішення про декриміналізацію СЗЧ може призвести до хвилі дезертирства. Військові розумітимуть, що їм за це нічого не буде.

Людина без рапорту, без відпустки, просто пропаде на 3 місяці, а потім повернеться у військову частину. Чи не змотивує це інших піти на такий крок, якщо ти знаєш, що немає ніякої відповідальності? Я бачу різні випадки, де хлопці за останні пів року вголос казали, як їх все дістало й вони хочуть піти,

– додав Євген Ієвлєв.

Тому зараз треба ретельно стежити за ситуацією. Якщо відтік людей перевищить кількість тих, хто повертається, то потрібно міняти законодавство і вводити жорсткіші санкції за СЗЧ.

До слова, військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, має добровільно повернутися у військову частину до 1 січня 2025 року. Якщо цього не станеться, його розшукуватимуть та повернуть на службу, але через суд і кримінальне провадження.