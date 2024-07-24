Это как с запретом рабства: Епифаний высказался относительно законопроекта об УПЦ МП

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сделал заявление относительно законопроекта о запрете УПЦ МП. Настоятель ПЦУ считает эту инициативу единственным способом защитить свободу вероисповедания.

Кроме того, Епифаний сравнил законопроект о запрете УПЦ МП в Украине с законом о запрете рабства или запрете домашнего насилия.

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Что сказал Епифаний о законопроекте по УПЦ МП

Епифаний отметил, что когда структура так называемой УПЦ МП оказалась не способной к собственным действиям, как оказались способными все другие религиозные организации в Украине, государство и общество обязаны помочь и защитить себя на духовном фронте от агрессии "русского мира".

Закон, о необходимости которого говорят уже несколько лет, жизненно необходим. Это как закон о запрете рабства. Это как закон о запрете домашнего насилия. Этот закон - единственный способ защитить свободу вероисповедания для тех, кто не может и не хочет ее защищать, отдавшись в добровольное служение Москве,

– сказал митрополит.

Он подчеркнул, что этот законопроект не запрещает религиозной деятельности в Украине, но эта инициатива должна остановить использование религиозных сообществ Украины со стороны России.

В частности, Епифаний напомнил, что в Украине запрещены российские банки и медиа, партии и другие структуры, поэтому на религиозном фронте не должен оставаться без защиты один из самых важных и уязвимых участков.

"Запрет российским религиозным центрам иметь власть над украинскими религиозными общинами никоим образом не затрагивает свободу веры, а наоборот - защищает ее от кремлевской тирании", – отметил настоятель ПЦУ.

Он отметил, что такой закон должен быть демократическим и содержать положения об анализе, судебную процедуру, возможность апелляции и сосредоточение на защите, а не на наказании.

Соответствует ли предлагаемый законопроект такому видению? В целом да. Вокруг деталей продолжаются споры. Но наша позиция – лучше иметь несовершенный закон, который в дальнейшем можно улучшить, чем не иметь никакого,

– отметил Епифаний.

Митрополит подчеркнул, вопрос запрета УПЦ МП в Украине уже не просто назрел, а давно перезрел. Поэтому он призвал сделать все возможное, чтобы "брешь в обороне, через которую "русский мир" льет яд в души украинцев, был наконец закрыт".