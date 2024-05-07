Об этом 24 Каналу рассказала депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. Известно, что до окончательного принятия законопроект еще должен пройти третье финальное чтение.

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Грузины продолжают протестовать

Хатия Деканоидзе отметила, что в октябре 2024 года в Грузии состоятся парламентские выборы. С помощью этого законопроекта об "иноагентах" и России бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который сейчас возглавляет правящую партию "Грузинская мечта", хочет монополизировать власть. Грузины выступают против этого.

Протесты продолжаются. Митинг был большой. Это был необычный протест. На улицы вышло очень много молодежи. Я вижу людей, которых я никогда не видела во время протестов, манифестаций. Это молодежь, которая действительно сказала властям, что Грузия не вернется обратно в Россию,

– подчеркнула она.

Вскоре состоится финальное третье чтение. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что намерена наложить вето на закон об "иноагентах", если он будет принят.

"Для нас очень важно, чтобы этот законопроект не стал законом. Люди протестуют. И я очень позитивно настроена, не пессимистично. Я считаю, что Иванишвили будет очень сложно принять этот закон. Не думаю, что есть какой-то фактор, который спасет сейчас Иванишвили", – убеждена депутат.

По ее словам, очень важно, что молодое поколение поддерживает суверенитет Грузии, хочет вступления своего государства в ЕС и НАТО. Они не поддерживают пророссийскую позицию грузинских властей.

Протесты в Грузии: главное