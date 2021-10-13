Закон об оборонных закупках не заработал, – Верещук пояснила, что блокирует модернизацию армии

На закупку оборонной техники под государственные гарантии в 2021 году выделили 20 миллиардов гривен. Однако они до сих пор не использованы.

Постановление о порядке таких государственных гарантий и голосование за то, какое вооружение и как будет закупаться, сейчас лежит в Кабинете Министров. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Оборонный закон не заработал в полную силу

Она подчеркнула, что государственный оборонный заказ должны были принять еще в начале 2021 года. "Я так понимаю, что счетная палата тоже прогнозировала, что 14 миллиардов гривен не используют. В чем там проблема?" – добавила она.

Проблема в том, что мы приняли новый закон об оборонных закупках и он, к сожалению, не заработал в полную силу. Это не только проблема Министерства обороны. Минстратегпром не разработал соответствующие подзаконные акты, постановления вовремя не подали на утверждение Кабинетом Министров,

– пояснила депутат.

В то же время Верещук убеждена, что это не должно интересовать украинцев. Ведь кто-то должен быть ответственным. Есть фамилии, за которыми стоит такая ответственность. Речь идет о Министерстве обороны, Минстратегпроме и их руководителях.

По мнению нардепа, стратегию трудно разработать из-за COVID-19, потому что неизвестно, сколько денег останется. Однако стратегия на 3 года – но война каждый день. "Мы видим, что нашей армии нужна модернизация, нужны закупки новой техники и вооружения. Если что-то не получается, мы должны об этом знать, и главное – мы должны иметь решение", – резюмировала Верещук.

Интервью Ирины Верещук программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

Закон об оборонных закупках: что известно