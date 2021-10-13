Постанова щодо порядку таких державних гарантій і голосування за те, що і як буде закуповуватись озброєння, наразі лежить в Кабінеті Міністрів. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявила депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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Оборонний закон не запрацював на повну силу

Вона наголосила, що державне оборонне замовлення мали ухвалити ще на початку 2021 року. "Я так розумію, що рахункова палата теж прогнозувала, що 14 мільярдів гривень не використають. У чому там проблема?" – додала вона.

Проблема у тому, що ми прийняли новий закон про оборонні закупівлі і він, на жаль, не запрацював у повну силу. Це не тільки проблема Міністерства оборони. Мінстратегпром не розробив відповідні підзаконні акти, постанови вчасно не подали на затвердження Кабінетом Міністрів,

– пояснила депутатка.

Водночас Верещук переконана, що це не повинно цікавити українців. Адже хтось має бути відповідальним. Є прізвища, за якими стоїть така відповідальність. Мовиться про Міністерство оборони, Мінстратегпром та їх очільників.

На думку нардепки, стратегію важко розробити, через COVID-19, бо невідомо, скільки грошей залишиться. Однак стратегія на 3 роки – але війна щодня. "Ми бачимо, що нашій армії потрібна модернізація, потрібні закупівлі нової техніки та озброєння. Якщо щось не виходить, ми мусимо про це знати, і головне — ми мусимо мати рішення", – резюмувала Верещук.

Інтерв'ю Ірини Верещук програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

Закон про оборонні закупівлі: що відомо