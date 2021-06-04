Порошенко, Ахметов и Коломойский отреагировали на законопроект об олигархах

На законопроект об олигархах начали реагировать и сами олигархи. Первым отреагировал Порошенко.

Первым отреагировал Порошенко. Как я уже отмечал, Петр Алексеевич прекрасно понимает, что для него наибольшие риски.

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Он не просто народный депутат, он пятый президент и лидер партии, представленной в парламенте, и владелец двух телеканалов, и миллиардер. В общем по всем статьям олигарх.

Но уже отреагировали и два других больших олигарха – Ахметов и Коломойский.

За Ахметова высказалась его пресс-служба (что он "не олигарх, а инвестор"), ну, а Игорь Валерьевич – сам себе пресс-служба. Что показательно, никому из олигархов не хочется в Реестр олигархов.

Все они (в том числе и те, кто молчат) критично относятся к такой перспективе. И понятно почему.

"Реестр олигархов" – это как символическое гетто.

Ой, не случайно Коломойский пошутил (но в стиле черного юмора), что нашьет себе на пиджак звезду "Олигарх". Аналогия уж очень очевидна. Первая реакция наших олигархов подтверждает мою гипотезу, что само присутствие в Реестре олигархов будет являться проявлением имиджевой токсичности. А это значит, что у Зеленского правильно нашли болевую точку наших олигархов.

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В самом законопроекте очень немного ограничений для тех, кто будет определен в статусе олигарха. И некоторые из этих ограничений можно обходить (и уже обходят). Тем не менее и эти ограничения неприятны и проблемны, а еще более неприятно, что тебя специально выделяют и ставят под особый контроль.

Поэтому риски для законопроекта об олигархах сохраняются.

Если в парламенте возникнет широкая олигархическая коалиция (от ОПЗЖ и представителей Ахметова до фракции Порошенко и депутатов Коломойского), то голосов для утверждения данного законопроекта может и не хватить.

С другой стороны,. К примеру, такие олигархи как Ахметов и Пинчук не склонны к конфронтационной модели поведения в отношениях с главой государства.

Поэтому возможны различные сценарии развития ситуации вокруг законопроекта об олигархах.