Нужен закон о лоббизме, – Разумков объяснил, как стоит дополнить закон об олигархах

Дмитрий Разумков заявил, что закон об олигархах надо дополнить законом о лоббизме. Именно это точно должно помочь вывести в публичную плоскость все негативное, что есть в украинской политике.

Спикер Верховной Рады также рассказал, что этот закон нужен на 100%. В частности заверил, что им будут заниматься и он вскоре появится в Верховной Раде.

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Разумков заявил, что в Украине нужен закон о лоббизме

Закон о лоббизме должен дополнять закон об олигархах.

Не в том понимании, в котором он существует сегодня в обществе, потому что он существует с отметкой минус. А в том варианте, который мы можем увидеть в США, в Европе, где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон,

– заявил Разумков.

Он также пояснил, что в этих странах они декларируют "свои доходы, контакты и многое-многое другое". Именно это "точно поможет" вывести в публичную плоскость все негативное, что есть в украинской политике.

Последствия вероятного закона о лоббизме

Дмитрий Разумков ожидает, что проект закона поддержат в первом чтении, а во втором – нардепы и он также будут иметь предложения к нему. Он предположил, что принятие этого закона обеспечит "более правильные, прозрачные правила игры, правила отношений с представителями крупного бизнеса".

Отвечая на вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, он ответил отрицательно. Заверил, что законом будут заниматься.

И вскоре он все же появится в стенах Верховной Рады. Он будет непрост. Я понимаю, что будет много и критики,

– сказал спикер ВР.

По его мнению, есть два варианта развития событий:

либо не идти по этому пути, дальше закрывать глаза на то, что происходит за кулисами;

либо все же сделать и Верховную Раду открытой для общества, для публичной политики, чтобы все происходило "не под одеялом", а так, чтобы все об этом знали.

Он убежден, что статус олигарха должен определять не СНБО, а отдельная и специально созданная структура.

Закон об олигархах: коротко