Рада одобрила закон Об основах региональной государственной политики за основу

Верховная Рада 1 июня одобрила за основу изменения в закон Об основах государственной региональной политики. За соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов.

Законопроект определяет основы региональной государственной политики. Против его одобрения были 8 парламентариев.

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Что предусматривает документ

Законопроект определяет единую систему документов стратегического планирования регионального развития;

усиливает связь между государственной стратегией регионального развития, региональными стратегиями и документами стратегического планирования развития территориальных общин;

усиливает координирующую роль Министерства развития общин и территорий по вопросам реализации региональной политики;

вводит положения об обязательной разработке сельскими, поселковыми, городскими советами стратегий развития территориальных общин;

усиливает институциональную поддержку регионального развития. Так, агентства регионального развития будут иметь права предоставлять платные услуги, кроме того, расширяется перечень их учредителей;

конкретизирует механизм и порядок мониторинга и оценки реализации государственной региональной политики.

В течение недели 31 мая – 4 июня Верховная Рада также рассмотрит законопроекты о налоговой амнистии, продаже земли через электронные аукционы, о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами, изменениях в закон о пестицидах и агрохимикатах и тому подобное.