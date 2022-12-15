Рада усилила наказание для военных: депутат объяснил нюансы закона

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ряд военных преступлений субъектами которых могут быть украинские военные. Закон содержит как хорошие нормы, так и достаточно противоречивые.

Речь прежде всего об отмене возможности смягчения наказания военнослужащим. Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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За какие преступления ужесточили наказание

Заметим, что говорится о наказании за ряд следующих военных преступлений:

неисполнение приказа начальника;

угроза или насилие в отношении начальника;

самовольное оставление воинской части или места службы;

дезертирство;

самопроизвольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

Никакого условного срока или смягчения наказания

Костенко отметил, что за эти преступления военнослужащим сразу грозит наказание в виде 5 лет тюрьмы. А на объективную и субъективную стороны содеянного не будут смотреть.

Для меня вопрос в том, что мы не должны ограничивать права военнослужащих. Как правило, в каждом преступлении может быть объективная и субъективная стороны, которые могут привести к уменьшению наказания,

– сказал секретарь комитета ВР по нацбезопасности.

По его мнению, за такие преступления как угрозы руководителю или отказ действовать оружием должно быть наказание. Однако убрать возможность условного срока или смягчения наказания является неправильным решением.

Так, в Уголовном кодексе Украины только одна категория людей, которых лишают возможности смягчения наказания – это коррупционеры.

Костенко объяснил детали закона 8271: смотрите видео

Костенко добавил, что Верховная Рада проголосовала за закон в целом, поэтому сейчас осталось только, чтобы его подписал президент Украины. Когда Владимир Зеленский его подпишет, то закон начнет выполняться.

Могут ли проверять на состояние опьянения военных в отпуске

Закон также предусматривает проверку военнослужащих на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения. Распространялась информация, что военных могут проверять даже во время отпуска, но это не так.

Так, в законе указано, что проверка осуществляется конкретно при исполнении военным его служебных обязанностей. Когда военнослужащий в отпуске, то не выполняет их, а соответственно его не могут насильственно проверить.

Впрочем, если военный в отпуске ведет себя неадекватно или хулиганит, то его может забрать обычная полиция. А потом уже будут разбираться, какие действия он совершил.

Но так, чтобы к нему подошли и начали проверку в отпуске, это уже немного неправильная интерпретация,

– подчеркнул секретарь комитета ВР по нацбезопасности.

Отметим, что солдатам и офицерам, обнаруженным в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, грозит штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.

В то же время командиров, не отстраненных от военного, находящегося в состоянии, когда скорость реакции снижена через препараты или другие средства наказывают наложением штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Суд должен быть конечной инстанцией

Костенко подчеркнул, что иногда бывают случаи, которые действительно объективны и их нужно рассматривать в суде. И уже суд должен взвешивать факты, почему тот или иной приказ не был исполнен.

Я считаю, что именно суд должен быть конечной инстанцией. Военнослужащие как и остальные граждане, ведь все остальные граждане имеют на это (смягчение наказания – 24 канал) право,

– подчеркнул секретарь комитета ВР по нацбезопасности.

По его словам, даже у коллаборантов есть право на смягчение наказания. А военных его лишают этим законом.