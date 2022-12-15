Мовиться насамперед про скасування можливості пом'якшення покарання військовослужбовцям. Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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За які злочини посилили покарання

Зауважимо, що мовиться про покарання до низки наступних воєнних злочинів:

невиконання наказу начальника;

погроза або насильство щодо начальника;

самовільне залишення військової частини або місця служби;

дезертирство;

самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю.

Жодного умовного терміну або пом'якшення покарання

Костенко зауважив, що за ці злочини військовослужбовцям одразу загрожує покарання у вигляді 5 років ув'язнення. А на об'єктивну та суб'єктивну сторони вчиненого не дивитимуться.

Для мене питання в тому, що ми не маємо обмежувати права військовослужбовців. Як правило, у кожному злочині може бути об'єктивна та суб'єктивна сторони, які можуть призвести до зменшення покарання,

– сказав секретар комітету ВР з нацбезпеки.

На його думку, за такі злочини як погрози керівнику або ж відмову діяти зброєю має бути покарання. Однак прибрати можливість умовного терміну або пом'якшення покарання є неправильним рішенням.

Так, у Кримінальному кодексі України є лише одна категорія людей, яких позбавляють можливості пом'якшення покарання – це корупціонери.

Костенко пояснив деталі закону 8271: дивіться відео

Костенко додав, що Верховна Рада проголосувала за закон в цілому, тож зараз залишилося лише, щоб його підписав президент України. Коли ж Володимир Зеленський його підпише, то закон почне виконуватися.

Чи можуть перевіряти на стан сп'яніння військових у відпустці

Закон також передбачає перевірку військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Ширилася інформація, що військових можуть перевіряти навіть під час відпустки, але це не правда.

Так, в законі вказано, перевірка здійснюється конкретно під час виконання військовим його службових обов'язків. Коли ж військовослужбовець у відпустці, то не виконує їх, а відповідно його не можуть насильно перевірити.

Утім, якщо військовий у відпустці поводить себе неадекватно або ж хуліганить, то його може забрати звичайна поліція. А потім вже розбиратимуться, які дії він вчинив.

Але так, щоб до нього підійшли та почали перевірку у відпустці, то вже трохи неправильна інтерпретація,

– підкреслив секретар комітету ВР з нацбезпеки.

Зазначимо, що солдатам та офіцерам, яких виявили у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, загрожує штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.

Водночас командирів, які не відсторони військового, який перебуває у стані, коли швидкість реакції знижена через препарати чи інші засоби карають накладенням штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Суд має бути кінцевою інстанцією

Костенко підкреслив, що іноді бувають випадки, які дійсно є об'єктивними і їх треба розглядати в суді. І вже суд має зважувати факти, чому той чи інший наказ не був виконаний.

Я вважаю, що саме суд має бути кінцевою інстанцією. Військовослужбовці як і решта громадян, адже всі інші громадяни мають на це (пом'якшення покарання – 24 канал) право,

– наголосив секретар комітету ВР з нацбезпеки.

За його словами, навіть колаборанти мають право на пом'якшення покарання. А військових його позбавляють цим законом.