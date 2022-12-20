Есть болезненные точки, – военный эксперт об усилении наказания для военных

Тема принятия скандального закона об усилении ответственности для военных является сложной, морально и общественно чувствительной. Позиция главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по этому поводу верна.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Петр Черник. Доверие к главнокомандующему полное и абсолютное.

К теме Зеленского призывают ветировать закон об усилении ответственности для военных.

Военный эксперт сообщил, что он пытается не интерпретировать и не усложнять информационные процессы вокруг чувственных тем. Закон об усилении ответственности для военных имеет определенные индикативные болезненные точки, поэтому все вопросы вокруг него должны решаться профессионалами.

Для меня самое страшное, что может произойти, (а я знаю нашу историю), это раздор в обществе,

– считает Петр Черник.

Закон об усилении ответственности военных является очень чувствительной темой: смотреть видео

Залужный поддержал закон

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к Президенту с просьбой подписать громкий закон об усилении ответственности для военных, самовольно покинувших позиции или отказавшихся от исполнения приказов.

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо", - отметил военный.

Валерий Залужный считает, что решать подобную проблему можно было более мягким путем в мирное время. Но во время войны нужны "быстрые действенные решения".

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