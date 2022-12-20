Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Довіра до головнокомандувача є повною й абсолютною.

До теми Зеленського закликають ветувати закон щодо посилення відповідальності для військових.

Військовий експерт повідомив, що він намагається не інтерпретувати та не ускладнювати інформаційні процеси навколо чуттєвих тем. Закон про посилення відповідальності для військових має певні індикативні болючі точки, тому всі питання навколо нього мають вирішуватися професіоналами.

Для мене найстрашніше, що може статися, (а я знаю нашу лиху історію), це – розбрат у суспільстві,

– вважає Петро Черник.

Закон про посилення відповідальності військових є дуже чуттєвою темою: дивитись відео

Залужний підтримав закон

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до Президента із проханням підписати гучний закон про посилення відповідальності для військових, що самовільно залишили позиції чи відмовились від виконання наказів.

"Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", – зазначив військовий.

Валерій Залужний вважає, що розв'язувати подібну проблему можна було більш м'яким шляхом у мирний час. Але під час війни потрібні "швидкі дієві рішення".

Гучний закон про посилення відповідальності військових: важливі новини