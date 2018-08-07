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Закон о статусе Донбасса противоречит его реинтеграции

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Надо ли продолжать закон об особом статусе Донбасса?
Надо ли продолжать закон об особом статусе Донбасса? / Фото из открытых источников

Если парламент проголосует за продление действия закона об особом статусе Донбасса, нет рычагов для его воплощения. Кроме того, этот закон не очень сочетается с законом о реинтеграции ОРДЛО, предусматривающим возвращение оккупированных Россией территорий под юрисдикцию Украины.

Об этом 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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По словам эксперта, закон не может быть выполнен, поскольку Россия не выполняет первые пункты минских договоренностей – прекращение огня, вывод иностранных войск, восстановление контроля Украины над границей.

Как можно говорить о каком-то особом статусе отдельных территорий Донбасса? Это вредно. Не может быть никаких автономий. Тем более, речь идет не о Донбассе, а о части Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией. А другая часть – это как? Даже когда говорят о проведении местных выборов в ОРДЛО, то это выборы не в области. Что это будет? Автономные районы в составе области? Ситуация непростая,
– отметил Виталий Бала.

По мнению политолога, надо посмотреть на мотивацию различных политических сил, когда этот вопрос будут выносить на рассмотрение парламента, критику оппонентов, их предложения. По мнению Балы, надо апеллировать не к эмоциям и делать закон одним из аргументов в предвыборной гонке, а предлагать альтернативу. Надо привести четкие аргументы, почему закон нельзя продолжать.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украина должна продлить действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", иначе рискует оказаться в невыгодной ситуации. По его мнению, закон был принят, но его применения так и не было. Он заработает только в тех условиях, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что решение о том, продолжать ли закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, будет зависеть от позиции международных партнеров Украины.

Что предусматривает закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО?
Закон был одобрен в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Также, согласно закону, особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. Также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, это – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Верховная Рада Минские договоренности Реинтеграция Донбасса
Источник: 24 канал
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