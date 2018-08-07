Закон про статус Донбасу суперечить його реінтеграції

Якщо парламент проголосує за продовження дії закону про особливий статус Донбасу, немає важелів для його втілення. Крім того, цей закон не дуже поєднується із законом про реінтеграцію ОРДЛО, яким передбачено повернення окупованих Росією територій під юрисдикцію України.

Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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За словами експерта, закон не може бути виконаний, оскільки Росія не виконує перші пункти мінських домовленостей – припинення вогню, виведення іноземних військ, відновлення контролю України над кордоном.

Як можна говорити про якийсь особливий статус окремих територій Донбасу? Це шкідливо. Не може бути жодних автономій. Тим більше, йдеться не про Донбас, а про частину Донецької і Луганської областей, окупованих Росією. А інша частина – це як? Навіть коли говорять про проведення місцевих виборів в ОРДЛО, то це вибори не в області. Що це буде? Автономні райони в складі області? Ситуація непроста,

– наголосив Віталій Бала.

На думку політолога, треба подивитися на мотивацію різних політичних сил, коли це питання виноситимуть на розгляд парламенту, критику опонентів, їхні пропозиції. На переконання Бали, треба апелювати не до емоцій і робити закон одним з аргументів у передвиборчих перегонах, а пропонувати альтернативу. Треба навести чіткі аргументи, чому закон не можна продовжувати.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Україна повинна продовжити дію Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", інакше ризикує опинитися у невигідній ситуації. На його думку, закон було прийнято, але його застосування так і не було. Він запрацює тільки за тих умов, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, залежатиме від позиції міжнародних партнерів України.

Що передбачає закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО?

Закон був схвалений у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.



Також, згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. Також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, це – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.