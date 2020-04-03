Закон о земле попытаются заблокировать через суд
Окружной админсуд Киева просят запретить спикеру Верховной Рады подписывать закон об открытии рынка земли. Соответствующее заявление поступило в учреждение.
Сейчас в Окружном админсуде определяют, есть ли правовые основания для того, чтобы принять меры для обеспечения иска. Об этом сообщают на сайте ОАСК.
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Таким образом, временно будет заблокировано вступление в силу закона. Ведь для того, чтобы его подписал Президент, сначала должен поставить подпись Председатель Верховной Рады.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрировали семь проектов постановлений об отмене решения парламента об открытии рынка земли. Пять из них – от депутатов "Батькивщины". Еще два – от внефракционных Антона Полякова и Оксаны Савчук. Пока эти проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены, спикер Дмитрий Разумков не имеет права подписать закон.
Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 31 марта. За законопроект проголосовали 259 депутатов.
Что предусматривает законопроект о рынке земли:
- С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
- Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
- Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
- Закон заработает с 1 июля 2021 года.
- Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
- Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
- Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.
- Запрещено продавать землю даже при условии проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
- Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.
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