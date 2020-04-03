Закон о земле попытаются заблокировать через суд

Окружной админсуд Киева просят запретить спикеру Верховной Рады подписывать закон об открытии рынка земли. Соответствующее заявление поступило в учреждение.

Сейчас в Окружном админсуде определяют, есть ли правовые основания для того, чтобы принять меры для обеспечения иска. Об этом сообщают на сайте ОАСК.

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Таким образом, временно будет заблокировано вступление в силу закона. Ведь для того, чтобы его подписал Президент, сначала должен поставить подпись Председатель Верховной Рады.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировали семь проектов постановлений об отмене решения парламента об открытии рынка земли. Пять из них – от депутатов "Батькивщины". Еще два – от внефракционных Антона Полякова и Оксаны Савчук. Пока эти проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены, спикер Дмитрий Разумков не имеет права подписать закон.

Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 31 марта. За законопроект проголосовали 259 депутатов.

Что предусматривает законопроект о рынке земли:

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Закон заработает с 1 июля 2021 года.

Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.

Запрещено продавать землю даже при условии проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.



Коротко об открытии рынка земли / Инфографика 24 канала