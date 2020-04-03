Закон про землю спробують заблокувати через суд

Окружний адмінсуд Києва просять заборонити спікеру Верховної Ради підписувати закон про відкриття ринку землі. Відповідна заява надійшла до установи.

Наразі в Окружному адмінсуді визначають, чи є правові підстави для того, аби вжити заходів для забезпечення позову. Про це повідомляють на сайті ОАСК.

До теми Відкриття ринку землі: коли і як запрацює історичний закон

Таким чином, тимчасово буде заблоковане набуття чинності закону. Адже для того, аби його підписав Президент, спочатку повинен поставити підпис Голова Верховної Ради.

Наразі у Верховній Раді зареєстрували сім проєктів постанов щодо скасування рішення парламенту про відкриття ринку землі. П'ять з них – від депутатів "Батьківщини". Ще дві – від позафракційних Антона Полякова та Оксани Савчук. Поки ці проєкти постанов не будуть розглянуті та відхилені, спікер Дмитро Разумков не має права підписати закон.

Верховна Рада ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" 31 березня. За законопроєкт проголосували 259 депутатів.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі:

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Закон запрацює з 1 липня 2021 року.

Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.

Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.



Коротко про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу