Закон об импичменте: эксперт рассказал об особенностях применения

Президент Зеленский, опираясь на большую поддержку украинцев, восстанавливает баланс между государственными институтами. Если президент имеет право распустить парламент, то такое право через закон об импичменте должно быть в Верховной Рады.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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Политолог подчеркивает: во время каденции Порошенко тема закона об импичменте стала еще более актуальной, поскольку действиями пятого президента было много недовольных. Спрос общества вылился в соответствующие требования к кандидатам в президенты. И закон об импичменте был одним из обещаний Зеленского, ему нужно было его выполнить.

Учитывая то, что у нас регулярно происходят политические кризисы, особенно между парламентом и президентом, то вопрос закона об импичменте надо было решить. Новейшая история Украины показывает нежелание мириться с решениями президента, что вылилось в Оранжевую революцию и Революцию достоинства,

– подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

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По его словам, закон об импичменте – предохранитель во многих демократических странах. И есть предохранители, которые позволяют не манипулировать этими вещами. Таким образом создавая баланс между государственными институтами.

Если президент будет иметь высокую поддержку украинцев, ему не грозит импичмент. Если нет – как в свое время потерял Янукович и фактически Порошенко, дается право другим государственным институтам его сместить. Без революций и потрясений для государства,

– отмечает Дзивидзинский.

Что такое импичмент?

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности. 10 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №1012 об импичменте президента в целом.

Как будет происходить импичмент?

Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или иного преступления. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Порядок объявления импичмента президенту Украины:

представление Верховной Рады о совершенном президентом преступлении;

голосование Рады за объявление начала процедуры импичмента и создание временной комиссии (необходим 300 + 1 голос);

формирования временной следственной комиссии;

комиссия проводит расследование факта и обстоятельств преступления;

следственная комиссия готовит и подает в Раду выводы и предложения по проведенному расследованию;

рассмотрение Радой выводов комиссии при участии президента, председателя и судей КСУ, глав ВСУ и ГПУ и уполномоченного ВРУ по правам человека;

Рада голосует за предоставление выводов ВСК и результатов обсуждения в ВСУ и КСУ (голосования тайное, нужно 300 + 1 голос);

ВСУ и КСУ рассматривают представление Верховной Рады;

Рада принимает решение об отстранении президента с поста (голосования тайное, нужно 338 и больше голосов);

президент теряет полномочия после объявления об этом председателя парламента.

В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, председатель парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.