Закон про імпічмент: експерт розповів про особливості застосування

Президент Зеленський, опираючись на велику підтримку українців, відновлює баланс між державними інституціями. Якщо президент має право розпустити парламент, то таке право через закон про імпічмент має бути у Верховної Ради.

Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

Читайте також: Легалізація тіньових доходів: що передбачає законопроєкт "Слуги народу"

Політолог підкреслює: під час каденції Порошенка тема закону про імпічмент стала ще більш актуальною, оскільки діями п’ятого президента було багато незадоволених. Попит суспільства вилився у відповідні вимоги до кандидатів у президенти. І закон про імпічмент було однією з обіцянок Зеленського, йому потрібно було її виконати.

Зважаючи на те, що в нас регулярно відбуваються політичні кризи, особливо між парламентом і президентом, то питання закону про імпічмент треба було вирішити. Новітня історія України показує небажання миритися з рішеннями президента, що вилилося у Помаранчеву революцію і Революцію гідності,

– підкреслює Владислав Дзівідзінський.

Читайте також: Законопроєкт про народовладдя: що це означає і як реалізовуватиметься

За його словами, закон про імпічмент – запобіжник у багатьох демократичних країнах. І є запобіжники, які дозволяють не маніпулювати цими речами. Таким чином створюючи баланс між державними інституціями.

Якщо президент матиме високу підтримку українців, йому не загрожує імпічмент. Якщо ні – як свого часу втратив Янукович і фактично Порошенко, дається право іншим державним інституціям його змістити. Без революцій і потрясінь для держави,

– наголошує Дзівідзінський.

Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади. 10 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №1012 про імпічмент президента в цілому.

Як відбуватиметься імпічмент?

Імпічмент може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Порядок оголошення імпічменту президенту України:

подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин;

голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії (необхідно 300 +1 голос);

формування тимчасової слідчої комісії;

комісія проводить розслідування факту та обставин злочину;

слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування;

розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голову та суддів КСУ, голів ВСУ та ГПУ і уповноважену ВРУ з прав людини;

Рада голосує за подання висновків ТСК та результатів обговорення до ВСУ та КСУ (голосування таємне, потрібно 300 +1 голос);

ВСУ та КСУ розглядають подання Верховної Ради;

Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста (голосування таємне, потрібно 338 і більше голосів);

президент втрачає повноваження після оголошення про це голови парламенту.

У разі, якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще він від імені парламенту просить вибачення у президента.