Однако он не может иметь доступа к этой информации, ведь это закрытые данные. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
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"Ответ дают ВСУ"
Игорь Романенко отметил, что украинские защитники отражают атаки российских оккупантов. Если они это делают, это означает, что имеют ракеты для этого.
Наши защищают, сбивают, стреляют и так далее в очень тяжелых условиях. Система противовоздушной и противоракетной обороны чем-то стреляет. Поэтому, по моему мнению, ответ дают наши оборонцы. Ситуация не простая, но за это время мы уже неоднократно переживали такие периоды, когда было сложно,
– подчеркнул он.
Кроме того, Украина самостоятельно изготавливает ракеты и боеприпасы для артиллерии, систем залпового огня.
Заявление обозревателя Bild: кратко
- Юлиан Репке, комментируя массированную атаку 11 апреля, заявил, что "в Украине закончились ракеты к Patriot и Iris-T. Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны". Аналитик добавил, что на складах стран Запада есть сотни нужных Украине систем и тысячи ракет.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что Украине нужно больше ракет. Однако не стоит поддаваться панике, поскольку украинские защитники сбивают вражеские ракеты и дроны.
- Илья Евлаш подчеркнул, что некоторые данные должны оставаться секретными, ведь враг всегда проводит разведку. Он также добавил, что о количестве ракет к системам ПВО знают партнеры Украины.
- Заметим, что Юлиан Репке неоднократно прибегал к манипулятивным заявлениям и вбросам относительно Украины. Обозреватель написал немало материалов, на которые потом ссылались российские пропагандисты.