Однак він не може мати доступу до цієї інформації, адже це закриті дані. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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"Відповідь дають ЗСУ"

Ігор Романенко зазначив, що українські захисники відбивають атаки російських окупантів. Якщо вони це роблять, це означає, що мають ракети для цього.

Наші захищають, збивають, стрілять і так далі у дуже важких умовах. Система протиповітряної та протиракетної оборони чимось стріляє. Тому, на мою думку, відповідь дають наші оборонці. Ситуація не проста, але за цей час ми вже неодноразово переживали такі періоди, коли було складно,

– підкреслив він.

Крім того, Україна самостійно виготовляє ракети та боєприпаси для артилерії, систем залпового вогню.

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