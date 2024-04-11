Якби в України закінчились ракети до західного ППО, то ЗСУ не змогли б збивати російські ракети та дрони. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"Якби закінчилися, то ми б 16 із 20 ракет Х-101 не збили. Бо Patriot, NASAMS, HAWK та SAMP/T по них працюють. Дуже хороший показник щодо збиття "Шахедів" – 39 із 40. Те, що наближається критична точка – це так. Але я не думаю, що ми зайдемо у повну проблематику цього питання", – пояснив він.

"Не дійдемо до нуля"

Петро Черник зазначив, що Японія вперше з часів Другої світової війни пом'якшила своє законодавство щодо перепродажу власної воєнної продукції. Зокрема, ракет до ЗРК Patriot. Японці виготовляють багато зброї.

Я не думаю, що ми дійдемо до абсолютного нуля. Пускових установок Patriot з того часу, як вони стали на бойове чергування, це початок 80-х років, було виготовлено понад ніж 1 000 одиниць. Це дуже багато,

– підкреслив військовий експерт.

Також є магазин пускової установки. Там 4 контейнери. Однак на одну установку не виготовляють лише 4 ракети. Виробляють, наприклад, 8, 12, 24, 40 ракет.

"Ще є недоторканний запас, який від загальної кількості як мінімум 30%. Це все є. І не тільки США. Є на складах в інших країнах. Питання лише у модернізації цієї зброї. До речі, німці можуть її модернізувати та доправити до України", – додав полковник запасу ЗСУ.

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