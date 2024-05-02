Россия усилила удары по украинской инфраструктуре, чтобы помешать Киеву перемещать оружие и войска. Также целью России является замедлить оборонное производство и заставить рассмотреть возможность переговоров. Такие предположения высказала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

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Война будет продолжаться

По ее словам, Путин видит, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, и, вероятно, будет продолжать агрессивную тактику в Украине.

Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, имеет целью убедить Украину в том, что продолжение войны только увеличит вред для Украины и не предлагает ни одного правдоподобного пути к победе,

– сказала Хейнс.

Она признала, что эта агрессивная тактика, скорее всего, продолжится, и война вряд ли закончится в ближайшее время.

Какая сейчас ситуация на фронте