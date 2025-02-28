В Третьей штурмовой сказали, верят ли в завершение войны в ближайшее время

Мирные переговоры могут не привести к миру. Какое-то перемирие теоретически может быть заключено. Однако вряд ли в ближайшее время война закончится. У россиян нет таких намерений.

Оккупантам нужна пауза, но они не планируют останавливаться вообще. Это 24 Каналу отметил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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"Возможно, сейчас из-за их большого истощения, больших потерь было бы неплохо взять какую-то паузу для перегруппировки и так далее. Но они точно не имеют цели останавливаться и довольствоваться теми достижениями, которые у них есть сейчас. Поэтому очень опасно себя обманывать этими надеждами", – сказал он.

Украинцам нельзя расслабляться

Максим Жорин отметил, что если какое-то хотя бы временное прекращение боевых действий будет принято, украинцам нельзя расслабляться. Это будет нашей самой большой ошибкой. Ведь враг будет использовать это время для того, чтобы подготовиться к следующему удару.

Соответственно и нам надо готовиться к тому, чтобы следующий раунд мы выдержали на других позициях. Мы должны подготовиться, реорганизоваться, исправить все свои ошибки, заняться своим ВПК, наращиванием собственных сил и возможностей. И только в таком случае это будет правильное использование, если это время вообще будет,

– считает он.

Кроме того, по словам подполковника ВСУ, опасным моментом для Украины может быть проведение президентских выборов. Ведь Россия параллельно с тем, как будет восстанавливать свою армию, готовить ее к следующему удару, еще и будет очень присутствовать во внутренней политике нашего государства во время таких процессов.