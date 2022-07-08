Резников назвал 3 сценария окончания войны – у всех россия проигрывает

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как видит окончание войны россии с Украиной. Министр убежден, что существует три варианта развития событий. Небольшой спойлер – враг проигрывает в любом из них.

При этом Алексей Резников заверил, что "Минска-3" и капитуляции точно не будет. Он подчеркнул, что "никто не будет вести переговоры с дулом у виска". Об этом он заявил во время онлайн-конференции "Строим вместе".

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Резников назвал 3 сценария окончания войны