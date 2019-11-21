Законодательные инициативы властей ухудшают и без того сложную ситуацию в металлургии

Из-за падения спроса на мировых рынках, предприятиям отрасли за год уже пришлось сократить объемы производства на 12-13 %.

Об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"И состояние дел только ухудшается. Некоторые предприятия даже вынуждены остановить выплавку стали. Поэтому нам совершенно не понятна логика тех, кто в такой трудный период предлагает увеличить для металлургических предприятий экологический налог в 4 раза, поднять рентные платежи. Есть инициативы о повышении стоимости железнодорожных тарифов, под видом так называемой автоматической индексации, транспортировки газа. Вместе с тем нашим прямым конкурентам, в частности россиянам, предоставляются необоснованные преференции по транзиту на перевозку продукции. От Укрзализныци – до 50 процентов. А нам в Украине выставляют необоснованно высокие сборы в портах, которые в 3-4 раза выше, чем в любом из портов-конкурентов", – отметил Беленький.

Мы вынуждены огромное количество энергии тратить на то, чтобы отбиваться от органов власти, которые выходят с такими инициативами, чтобы не потерять отрасль, которая дает работу сотням тысяч украинцев, обеспечивает треть валютных поступлений, поддерживает городские бюджеты и реализует социальные программы,

– отметил глава Федерации металлургов.

Как ранее сообщалось, из-за падения спроса на сталь на мировых рынках, металлургические предприятия Украины с начала года начали работать себе в убыток. Такая тенденция сохраняется не только в Украине.

Большинство металлургических гигантов мира вынуждены либо сокращать объемы производства, либо вообще прекращать работу.